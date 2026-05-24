お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣、スパイク・松浦志穂、紅しょうがの稲田美紀が、24日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59※関西ローカル）に出演し、“官僚コンパ”を証言した。【写真あり】「チャリ乗ってる男性に…」紅しょうが稲田の被害（コメント全文）今回は「ヤサグレ5秒前！最恐女性芸人襲来SP」と題して、吉田・松浦・稲田、その3人衆とのコンパで一足先に彼氏ができ、幸せを手にしたエ