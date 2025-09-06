転職活動が身近な選択肢となった一方で、退職を検討しながらも踏みとどまる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。社員クチコミサイト『OpenWork』を運営するオープンワーク株式会社（東京都渋谷区）が、このほど発表した「今の会社を辞めない理由に関する調査レポート」によると、今の会社を辞めない理由、退職を検討する理由いずれも「給与・待遇面」が最も多くなりました。【グラフ】「今の会社を辞めない理由」を見る調査