歌手「堀ちえみ」が「高級外車」”即決購入“し話題に！ “約900万円”の「上級セダン」どんなクルマ？「楽しみですね！」などコメントも

堀ちえみさんが高級セダンを即決購入！

歌手の堀ちえみさんは2025年7月13日、自身のブログを更新し新たにメルセデス・ベンツ「Eクラス」を購入したことを明かしました。

即断即決で選んだことが話題となり、ユーザーからも多数反響が集まっています。

堀さんは「メルセデスのディーラーへ」と題したブログを更新し、新たな車の購入についてつづりました。

堀さんの新しい高級外車が話題に！（Photo：時事通信フォト）

「そろそろ乗り換えの時期。1年前からずっと悩んで、考えてきました」としつつ、長年乗り続けてきたメルセデス・ベンツへの愛着を語り、「もう35年ベンツに乗っているからなぁ」と記しています。

過去にはアメ車に乗ったこともあるものの、最終的にはベンツに戻る選択を繰り返してきたと明かしました。

ブログには、夫の尼子勝紀さんとともにディーラーで車両をチェックする様子も写真付きで紹介。

ボディカラーについては「黒か白がいいですね」とし、納車時期の都合から「本日決めてしまわなければなりませんでしたが…意外と早めに決まりました」と即断即決だったことをつづっています。

堀さんが選んだのは、メルセデス・ベンツ「Eクラス」とみられます。

Eクラスは1946年に登場したW136型以来、世界累計1600万台以上を販売している中核モデルで、セダンやワゴンなど多彩なボディタイプを展開。

現行型は2024年1月に登場し、助手席一体型ディスプレイ「MBUXスーパースクリーン」や電動化パワートレインの全車標準採用など、最新技術を搭載しています。

公式サイトによると、セダンタイプで899万円から（消費税込み）と案内されています。

ブログの最後では、「このタイプに乗るのは約15年ぶりとなりますが、その頃よりもはるかに良くなり、機能性も高くて楽しみです。乗り心地も最高でした」と期待を込めて記しており、すでに予約手続きも完了。納車を待つばかりの状態だとしています。

今回の堀さんの報告に、ユーザーから「ベンツ歴35年ってすごい」「かっこいい！」の声や、「迷わず決めるところが素敵」「即断即決すごい！」と購入スタイルへの好意的な声が集まっていました。

また「納車が楽しみですね！」「乗り心地の感想も早く聞きたい」と納車への期待を寄せる声も集まっていました。

堀さんの長年のベンツ愛や、納車を心待ちにする様子も伝わる内容となっており、ファンの間でも話題を呼んでいます。