TOKYOガンダムプロジェクト2025実行委員会は、2025年9月20日(土)から12月26日(金)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2025(GUNDAM STAMP RALLY2025)」を実施します。 ガンダムスタンプラリー2025 ※画像はイメージです TOKYOガンダムプロジェクト2025実行委員会は、2025年9月20日(土)から12月26日(金)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラ