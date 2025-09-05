TOKYOガンダムプロジェクト2025実行委員会は、2025年9月20日(土)から12月26日(金)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2025(GUNDAM STAMP RALLY2025)」を実施します。

ガンダムスタンプラリー2025

※画像はイメージです

TOKYOガンダムプロジェクト2025実行委員会は、2025年9月20日(土)から12月26日(金)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2025(GUNDAM STAMP RALLY2025)」を実施。

■スポットを廻ってスタンプを集めて完成、「ガンダムスタンプラリー2025」

ガンダムスタンプラリー2025は、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅などのスポット6カ所を廻り、各所で台紙にスタンプを重ね捺しして、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていくものです。

今回はデストロイモードの立像デザインとなっています。

所要時間は約1時間で、どのスポットからでも始めることができ、各スポットには、英語での説明もあり、海外からいらした方でも参加できます。

重ね捺しスタンプが完成したら台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX(ガンダムベース東京アネックス)”に持参のうえ、抽選券を受取り、同7Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)”にて、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベースオリジナル商品、ガンダムベース東京のクーポンなどが当たる抽選会に参加できます。

「ガンダムスタンプラリー2025」で臨海副都心のスポットを廻りながら秋を体感してみてください☆

ポスター

●開催期間 ：2025年9月20日(土)〜12月26日(金)

●スタンプスポット：(1)お台場海浜公園駅構内

(2)水上バス乗り場

(3)台場駅構内

(4)潮風公園展望デッキ

(5)ダイバーシティ東京 プラザ2F

ツーリストインフォメーション横

(6)ガンダムベース東京アネックス

回遊マップ

●参加方法：

(1)スタンプスポットにある[ガンダムスタンプラリー2025]の台紙に各スポットにてスタンプを重ね捺ししていく。

(2)全スポットを廻って、実物大ユニコーンガンダム立像が完成したら、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場前の“ガンダムベース東京アネックス”に持参いただき、スタッフに確認をうけて、抽選券を受け取る。

(3)抽選券を持って、同7Fの“ガンダムベース東京”前の抽選機に、自身で二次元コードをかざす。

当選すれば、その場で引換券が発行されるので、店舗スタッフへ声がけいただき、賞品と引き換え。

●抽選賞品：

・A賞：MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体)…1名様

・B賞：フェイスマグユニコーンガンダム …20名様

・C賞：ガンダムベース東京 クーポン 1,000円分 …50名様

・D賞：ガンダムベース東京 クーポン 500円分 …50名様

A賞 MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体)

B賞 フェイスマグ ユニコーンガンダム

※完成された台紙はお持ち帰りいただけます。

※“ガンダムベース東京”への入店は事前抽選による入店整理券などによる入店制限を行っている場合があります。

入店制限を行っている際はC賞・D賞のクーポンをその場で利用いただきたい場合、入店ができない可能性がありますので予めご了承ください。

C賞、D賞のクーポンは“ガンダムベース東京アネックス”でも使用可能です。

(C)創通・サンライズ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させて楽しめる！ガンダムスタンプラリー2025 appeared first on Dtimes.