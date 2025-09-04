9月3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也（ひろや）容疑者。売り出し中の若手演技派だけに、その影響は大きく、出演中の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）は対応に追われているようだ。7日放送の最終回では、出演シーンをカットして放送されることが決まっている。「今回の清水容疑者の逮捕で、《日曜劇場の出演者の不祥事率高くない…?》と、Xで噂になっています。一部では“日曜劇場の呪い”とまで