À¶¿å¿ÒÌéÂáÊá¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡ÈÆüÍË·à¾ì¤Î¼ö¤¤¡É±ÊÌî²ê°á¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼²ñÄ¹¼Ç¤¡¢Áê¼¡¤°¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
¡¡9·î3Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ê¤Ò¤í¤ä¡ËÍÆµ¿¼Ô¡£Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê±éµ»ÇÉ¤À¤±¤Ë¡¢
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢½Ð±éÃæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£7ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢¡ÔÆüÍË·à¾ì¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔ¾Í»öÎ¨¹â¤¯¤Ê¤¤¡Ä?¡Õ¤È¡¢X¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÈÆüÍË·à¾ì¤Î¼ö¤¤¡É¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÆüÍË·à¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£½Ð±é¼Ô¤Î±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÊóÆ»»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿8·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ØVIVANT¡Ù¤Î³¤³°¥í¥±Ãæ¡¢Å¾Íî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¶¦ÏÂ¹ñÆâ¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñºà¤ò±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»³´ÖÉô¤ÎÆ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤â¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë9·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬¡¢°ãË¡¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥ê¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ñÄ¹¿¦¤ò¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3Æü¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤¬ÂáÊá¡£¤Þ¤µ¤ËºÒÆñÂ³¤¤À¡£
¡Ö10·î¤«¤é¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤â½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢3¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1956Ç¯¤«¤éÂ³¤¯TBS¤Î¡È´ÇÈÄÏÈ¡É¤ËÂç¤¤Ê½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤âÆüÍË·à¾ì¤Î¡È¼ö¤¤¡É¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£Ç¯ÅÙ¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬ÉÔ¾Í»öµ¯¤³¤¹¼ö¤¤¤Ë¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ä¡Ä?¡Õ
¡ÔÆüÍË·à¾ì¡¢ÉÔ±¿¡Ä??½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔ¾Í»ö2Ï¢È¯¡Ä±ÊÌî²ê°ê¡Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ËÀ¶¿å¿ÒÌé¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Âç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Õ
¡Ô¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÌµ»ö¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤¯ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÇÏ¤Î»ö¸Î¡¡ÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£Ëü¤¬°ì½Ð±é¼Ô¤¬ÉÔ¾Í»öµ¯¤³¤·¤¿¤éÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈËÒ¾ì¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Õ
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö2ÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï3ÅÙ¤¢¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Ö3ÅÙ¤á¤ÎÀµÄ¾¡×¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£