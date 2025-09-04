ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は9月17日、全国の213店舗で期間限定の『マロンデザート』を発売する。渋皮栗を使った4種の新作パフェが登場。販売期間は11月下旬までを予定している。テイクアウト、デリバリーでは販売しない。〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉〈1〉琥珀マロンのブリュレパフェ(1,518円)〈2〉フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ(2,068円)〈3〉栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜(1,078円)