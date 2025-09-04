ロイヤルホスト『マロンデザート』新作パフェ4品を発売、「琥珀マロンのブリュレパフェ」など

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は9月17日、全国の213店舗で期間限定の『マロンデザート』を発売する。

渋皮栗を使った4種の新作パフェが登場。販売期間は11月下旬までを予定している。テイクアウト、デリバリーでは販売しない。

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉

〈1〉琥珀マロンのブリュレパフェ(1,518円)

〈2〉フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ(2,068円)

〈3〉栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜(1,078円)

〈4〉【季節のプチデザートセット】プチ モンブラン･ピスターシュパフェ(605円)

〈5〉【マロンデザートを注文した人限定】琥珀マロン 2個(220円)

※販売時間は毎日10時30分から。

※店舗によって価格が異なる場合がある。

「フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ」「栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜」「琥珀マロンのブリュレパフェ」

ロイヤルホストの『マロンデザート』は、2025年で9年目を迎える秋限定のメニュー。今回は“SELECTION”をテーマに新作パフェ4品を取りそろえる。ロイヤルホストのデザート開発を担当するパティシエが、栗の味を引き立てるさまざまな食材との組み合わせを厳選。ひと口目から最後まで飽きずに楽しめるパフェに仕上げた。

また、ロイヤルホストのドリンクバーで提供する茶葉ブランド「TEARTH(ティーアース)」シリーズ(10種類以上を展開)から、それぞれのマロンデザートに合うペアリングを提案する。

『マロンデザート』各メニューの詳細は以下の通り。

◆琥珀マロンのブリュレパフェ

カリッとキャラメリゼしたクレームブリュレに、琥珀マロン(キャラメリゼした栗)をトッピングしたパフェ。ジャスミンティーゼリーやバニラアイスクリーム、渋皮栗のアイス、マロンクリーム、渋皮栗、カシスアイス、パイなどを重ねた。濃厚で甘いクレームブリュレから始まり、最後は爽やかなジャスミンティーゼリーで締めくくり、味わいの変化を楽しめる。

ロイヤルホスト「琥珀マロンのブリュレパフェ」

「琥珀マロンのブリュレパフェ」におすすめの茶葉は「ジャスミン」。ブリュレクリームの濃厚な味わいに合うほか、ジャスミンティーゼリーとの統一感も楽しめる。

ロイヤルホスト「ジャスミン」(ドリンクバーで提供する茶葉ブランド「TEARTH」)

◆フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ

フォレ･ノワールとは、キルシュ(さくらんぼから作るフルーツブランデー)を使った菓子。ロイヤルホストの「フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ」では、ビターで贅沢な味わいパフェに仕上げた。ココアスポンジやホイップクリーム、チェリー、チョコレートアイスクリーム、渋皮栗、マロンクリーム、渋皮栗のアイス、ピーカンナッツ、グラハムビスケット、カカオニブなどを組み合わせた。本品にアルコールは使用していない。

ロイヤルホスト「フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ」

「フォレ･ノワール仕立てのマロンパフェ」におすすめの茶葉は「ルイボス」。ルイボスティのやわらかな甘味が栗を包みこみ、ウッディーな香りがチェリーの酸味と調和し全体を優しくまとめるという。

ロイヤルホスト「ルイボス」(ドリンクバーで提供する茶葉ブランド「TEARTH」)

◆栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜

和の食材をベースに、ココアスポンジやパイなど洋のアクセントを加えた、モンブラン仕立てのパフェ。ココアスポンジ、ホイップクリーム、渋皮栗のアイス、マロンクリーム、パイを重ねた。渋皮栗と爽やかな酸味のレッドカラントをトッピングし、黒豆きな粉で仕上げている。別添えの黒蜜をかけて味わう。

ロイヤルホスト「栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜」

「栗と黒豆きな粉の和パフェ〜黒蜜添え〜」におすすめの茶葉は「デカフェアールグレイ」。マロンクリームと黒豆きな粉の濃厚な味わい、レッドカラントの酸味を、アールグレイの柑橘の香りと爽やかさが際立てるという。

ロイヤルホスト「デカフェアールグレイ」(ドリンクバーで提供する茶葉ブランド「TEARTH」)

385円以上の注文を対象に、+605円(各税込)で付けられる小さなパフェ。単品では販売しない。ピスタチオクリームやサクサクのパイ、ホイップクリーム、ブルーベリーソースなどを重ねた。上面にはマロンクリームや渋皮栗のアイス、渋皮栗、カカオニブをトッピングしている。

ロイヤルホスト「〈季節のプチデザートセット〉プチ モンブラン･ピスターシュパフェ」

「プチ モンブラン･ピスターシュパフェ」におすすめの茶葉は「はちみつ紅茶」。マロンクリームとピスタチオクリームのナッツ感が、はちみつとよく合うという。

ロイヤルホスト「はちみつ紅茶」(ドリンクバーで提供する茶葉ブランド「TEARTH」)

マロンデザートのいずれかを注文した人だけが頼める特別メニュー。店舗で渋皮栗をキャラメリゼした「琥珀マロン」は、周りがカリっと中は栗のほっくりとした食感が特徴。好きなマロンパフェに追加して楽しめる。2個で税込220円。

ロイヤルホスト「〈マロンデザートを注文した人限定〉琥珀マロン 2個」

『マロンデザート』各種は、次の百貨店や病院内、空港の店舗では販売しない。販売対象外店舗＝京都郄島屋 S.C.店、九州大学病院店、新千歳エアポートレストラン by ROYAL HOST、羽田空港店、神戸空港店、広島空港店、鹿児島空港店、熊本空港店、那覇空港店。

