ニューストップ > 国内ニュース > 自民党の参議院選挙公約だった「2万円給付案」に、所得制限を検討へ 自民党 時事ニュース 定額給付金 FNNプライムオンライン 自民党の参議院選挙公約だった「2万円給付案」に、所得制限を検討へ 2025年9月4日 7時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石破首相は新たな経済対策を今週中に関係省庁に指示する方向で検討に入った 参院選の公約だった2万円給付案は所得制限を設ける方向で検討される見通し 自民党の総裁選挙の前倒しをするかの決定を待たずに、指示する方向だという 記事を読む