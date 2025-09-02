BOSS社が新作を報告ドジャースの大谷翔平投手が「BOSS」の2025年秋冬ラグジュアリーコレクションの“顔”に起用された。2日に同社が発表した。大谷は2020年3月からブランドアンバサダーを務めている。同社はグレーのウールスーツに珍しくネクタイを着用するフォーマルな格好から茶色のシルクニットにコーチを羽織り座るラフな姿も公開。いずれも凛々しい表情を見せている。続けて「完璧に仕立てられたスーツから上質なカジュ