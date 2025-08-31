会話のキャッチボールをスムーズにするにはどんなところに注意をすべきなのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「年上世代に注意が必要なのは、知らずにうちに上から目線にならない、また『要するに』『結局さ』などと相手が話している内容を途中で勝手に切り上げない、といったルールを守ることだ」という――。※本稿は、五百田達成『本当に頭がいい人の話し方会話IQ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集