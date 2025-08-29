米株価指数先物（9月限）（NY時間09:05）（日本時間22:05） ダウ先物45613（-93.00-0.20％） S＆P5006501.75（-15.75-0.24％） ナスダック100先物23664.50（-104.50-0.44％） きょうの米株価指数先物市場でダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００ともマイナス圏推移。市場予想通りとなった米PCE価格指数を受けて、当初の予想通り9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げが行われる可能性が高まったとの