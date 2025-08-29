シュワーバーは49HR＆119打点でナ・リーグ2冠だが…フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打をマークした。9打点も球団新記録。49本塁打＆119打点はリーグ2冠に立っている一方で、ドジャース大谷翔平投手との“差”も同時に浮き彫りになった。シュワーバーは初回の第1打席でクォントリルのカーブを捉え、右翼席へ450フィート（約137.1メ