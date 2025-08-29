パッと夏に映える白のアイテムは、着るだけで華やかさを添えてくれる予感。特にトップスに白キャミソールを重ねたレイヤードなら、キャミソールならではの甘さも程よく取り入れながら垢抜けたオシャレが楽しめそうです。そこで今回は、そんな白キャミアイテムを【しまむら】からピックアップ。インスタグラマーさんの着こなしと合わせてご紹介するので、ぜひ真似して取り入れてみてください。 可愛らしさ