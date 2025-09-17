実業家でYouTuberの三崎優太が、自身のYouTubeチャンネルで「日本人の金持ちが暗躍…メディアが報じない危険すぎるラオスの裏社会に命がけで潜入」と題する動画を公開した。ラオスにおける児童買春（未成年者の性的搾取）問題、とりわけ日本人の関与に関する証言や背景、提言を紹介する内容だ。動画冒頭で三崎は、以前SNSに投稿した「ラオスで子どもが性的搾取の目的で売られ、それを日本人（教師、医師、公務員など）がお金を払っ