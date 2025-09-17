この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家でYouTuberの三崎優太が、自身のYouTubeチャンネルで「日本人の金持ちが暗躍…メディアが報じない危険すぎるラオスの裏社会に命がけで潜入」と題する動画を公開した。ラオスにおける児童買春（未成年者の性的搾取）問題、とりわけ日本人の関与に関する証言や背景、提言を紹介する内容だ。



動画冒頭で三崎は、以前SNSに投稿した「ラオスで子どもが性的搾取の目的で売られ、それを日本人（教師、医師、公務員など）がお金を払って利用している」との趣旨の内容が大きな反響を呼んだと説明し、「それを僕は許してはいけないと思っています」と述べた。視聴者から「三崎優太しかできない」「ラオスに行ってきてほしい」といったDMやコメントが届き、会社経営の合間に現地取材を決めたという。



三崎は、問題の根底にはラオスの貧困があると指摘し、「なぜ未成年の子どもたちが性産業に関わらざるを得ないほど貧しいのか。まずそこを知らないと話にならない」と述べた。日本国内の貧困とは状況が異なり、生活必需品にも事欠く家庭があるとして、「日本ではないから良い、外国だから良いという考えは通用しないと思う」と語った。



首都ビエンチャンでは、貧困とされる家庭を訪問し、高齢の女性にインタビューした。女性の月収は約3,500円で、そのうち電気代に約800円が必要なため、残りは約2,700円で暮らしているという。女性は「年齢が高く体調も悪いため働けず、食べ物にも困る」と話し、「親や兄弟もいないので助けてくれる人がいない」と訴えた。女性の希望は、雨漏りする屋根の修理と新しいベッドの購入で、約10,000円で対応できるとされた。三崎が個人的な支援を行い、後日、屋根の修理とベッドの搬入が確認されたという。



その後、児童買春が行われているとされる地域へ向かった。現地ガイドやドライバーの証言として「1年間に20〜30人ほどの日本人が来る」「（ドライバーの感覚では）10日に1人は日本人がいる」との話が紹介された。さらに「12歳の子どもはいないか」「12歳の子どもがいたら1,000ドルで買う」とオーダーした40代の日本人医師がいたとする証言も示された。



周囲が「危険」と警戒するなか、三崎は隠し撮りを行ったと説明。映像には、ホテルに入っていく日本人男性2人組の姿や、薄暗い部屋で待機する幼い少女たちの様子が映っていたという。三崎は「ここを仕切る者が未成年者の性的搾取に関与しているのかと連想させる光景だった」と述べた。別の協力者が撮影した映像でも、モザイク処理越しに幼い少女たちが並んで座る様子が確認できるという。協力者は「命を狙う」といった脅しを受けたが、映像を提供したとしている。



三崎は「日本ではできないからといって、こうした場所で貧しい子どもたちの生きる力を搾取するのは、絶対に許されない」と強調。ラオスでの買春行為は違法であるにもかかわらず、「日本の警察が十分に動いていないのが問題だと思う」とし、国内法による介入を求めた。



解決策としては、子ども本人への現金手渡しではなく、「教育を提供し、当事者が自立へ向かえる支援」が必要だと主張。具体例として「年間20,000円あれば、ランチ付きで小学校に通える」と述べ、日本の富裕層に対し、贅沢支出の一部を教育支援に振り向けるよう呼びかけた。最後に「僕もそのうちの1人です。贅沢に使うお金があれば子どもたちへの支援や、この現実を知ってもらう活動に充てていくことを忘れない。これからも続けたい」と語った。

