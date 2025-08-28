都市型スーパーの黒船「トライアルGO」いま話題のロピアもオーケーもヤオコーもない。近くにコンビニはたくさんあるが、どこも値段が高く、毎日使うにはしんどい。そんな都市部で、車を持たない一人暮らしや高齢者など、いわゆる「都会の買い物難民」の救世主として“君臨”するのが、都市型スーパー「まいばすけっと」（通称：まいばす）である。まいばすけっとは2005年の創業以来、東京23区を中心に年間150〜200店舗というハイペ