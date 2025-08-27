江田島市の海上自衛隊幹部候補生学校で27日、入校式が行われました。３２人の候補生は今後厳しい訓練に臨みます。大講堂で開催された入校式。護衛艦に乗艦するなど部隊経験を積み、選抜試験に合格した３０代から５０代の３２人の海上自衛隊員が晴れの日を迎えました。式辞では幹部を目指す候補生たちに学校長がエールを送りました。■幹部候補生学校長西山高広 海将補「君たち一人一人、それぞれの幹部海上自衛官としての