[8.24 J2第27節 仙台 1-0 千葉 ユアスタ]J2リーグは24日に第27節を行った。ベガルタ仙台とジェフユナイテッド千葉の対戦は、仙台が1-0で勝利した。勝ち点48で2位の千葉と、勝ち点43で8位の仙台。勝敗で上位が大きく入れ替わる“6ポインター”となる今節で、両チームは序盤から攻勢を強めていく。均衡が破れたのは前半38分。仙台は中盤でMF鎌田大夢が足を伸ばしてボールを奪い切る。こぼれ球を拾ったFW小林心が一気に前線まで