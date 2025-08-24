警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、いまも続くコロナ後遺症に苦しむ人たちについて。【写真】感染症の予防の定番とは？＊＊＊全国的に新型コロナと百日せきが同時流行している。原因は猛暑。エアコンがなければ命の危険さえあるこの暑さだが、エアコン使用で部屋は乾燥。乾燥した部屋ではウィルスが増殖しやす