noteクリエイターのおぎのくろめがさんの漫画「1か月通院しても治らなかった腰痛が、一瞬で治っちゃった話」が、Xで話題となっています。万年、体のどこかに不調を抱えていた作者でしたが、30歳を過ぎて腰痛に悩まされるようになりました。病院に行ってもなかなか治らずにつらい思いをしていたのですが、それを聞いた義母が…という内容で、読者からは「お義母さん、すてきすぎます！」「私もお灸しています」などの声が上がっ