BLACK SAMURAI 2025米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI2025」は20日、愛知・名古屋のIGアリーナで特別イベント「THE SHOWCASE」を開催した。ゲストとしてパリ五輪の男女日本代表、富樫勇樹と馬瓜エブリンが登場。まさかのサプライズに会場は騒然となった。2日間の中高生向けバスケットボールキャンプ「THE CAMP」を終え、迎えた最終日。THE CAMPの選抜メンバーによるスペ