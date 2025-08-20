PwCコンサルティング合同会社は、2025年10月10日から、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター（fuRo）と共同で、ロボティクス分野において新たなビジネス創出を担う人材を育成する「ロボティクス経営道場」を開講すると発表した。報道関係者向け説明会で開講を発表するPwCコンサルティング Technology Laboratory所長の三治 信一朗氏講座は3つのセクション、全8回で構成される(1回は約90分、交流会も含めると約3時間の回もある