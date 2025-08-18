広島市佐伯区湯来町の滝つぼで18日、50代の女性が沈んでいるのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察によると午後2時半ごろ、「川の底に人が沈んでいるように見える」と通報があり発覚。警察は事件・事故の両方を視野に捜査しています。【2025年8月18日放送】