東京株式市場で、日経平均株価がまた史上最高値を更新しました。終値は先週末より336円高い4万3714円でした。“トランプ関税”の不透明感が薄らいだことをきっかけに、日経平均株価は上昇基調が続いています。一方で、平均株価は今月に入り、18日までに2600円以上の上昇となっていて、急激な値上がりへの警戒感も出ています。4万4000円の大台を前に利益を確定する売り注文も増えるとみられ、どこまで上昇が続くのか注目されていま