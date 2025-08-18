8月17日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、見取り図・リリーの本気挑戦プロジェクト第3弾として、リリーが「プロネイリスト」資格取得を目指した。特訓を積んだリリーが、試験直前に実践の相手として選んだのは三上悠亜。ネイルには必須だという施術中の会話が弾んでいくと、横で見ていた見取り図・盛山晋太郎は次第に興奮していき…。【映像】「めっちゃセクシー」三上悠亜に施したネイルにリリー