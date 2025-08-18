首位ドジャースと2位パドレスは1ゲーム差【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場することが発表された。本塁打が出れば4試合ぶり。ダルビッシュ有投手と今季初対戦となる。ドジャースは首位パドレスに1ゲーム差で迎えた15日（同16日）のカード初戦に3-2と辛勝し、同率首位に。カード2戦目も6-0で制し、