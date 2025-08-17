4人組バンド「SEKAINOOWARI」ボーカルFukase（39）が16日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演。新メンバーとしてスカウトしたい人物を明かした。“セカオワ”ファンを公言するラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIがVTR出演。「新メンバーとして加入させるなら誰をスカウトしたい？」との質問が飛んだ。Fukaseは「この前オーディション番組『NoNoGirls』のをバーッと一気に見た日