10月27日に、『女性自身』によって20歳年下のインフルエンサーとの熱愛が報じられた人気バンド『SEKAI NO OWARI』のボーカルFukase。すでに同棲しているとも明かされ、“20歳差熱愛”で順風満帆のように思われた彼だったが、今、不穏な空気が漂っている。【写真】不穏すぎる…投稿“全削除”後にFukaseがアップした意味深なロゴ壮絶な過去を持つFukase「実は11月14日未明に、Fukaseさんの公式Instagramの写真がすべて削除された