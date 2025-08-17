ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく」 たかまつなな 結婚 夫婦別姓 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく」 2025年8月17日 9時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと たかまつななが17日、自身のInstagramで事実婚を発表した 「ずっと使い続けてきた名前を大切にしたい」と事実婚にした理由も説明 パートナーは一般人で、人生で一番辛いときに優しく寄り添ってくれたという 記事を読む おすすめ記事 「お盆に実家に帰るとか、意味が分からないです」 “礼儀に無頓着”だけど「幸せ」な夫婦に見る《マナー感覚》の重要性 2025年8月11日 9時40分 『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね「その考え方、素敵」「新鮮な表現」【ママリ】 2025年8月11日 7時0分 誰一人祝ってくれない…不倫をして略奪婚をした女性が現実を思い知った瞬間 2025年8月16日 19時28分 「こういう所がいい」カズレーザー結婚生報告に好感の声 「私事」と謙虚に約1分→すぐに大雨＆広陵高校騒動などに向き合う 2025年8月11日 8時54分 結婚条件でまさかのハードル 初デートでプロポーズも…驚きの結末、GG佐藤の仰天告白 2025年8月17日 8時30分