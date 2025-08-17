たかまつななスポーツ報知

たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく」

by ライブドアニュース編集部

  • たかまつななが17日、自身のInstagramで事実婚を発表した
  • 「ずっと使い続けてきた名前を大切にしたい」と事実婚にした理由も説明
  • パートナーは一般人で、人生で一番辛いときに優しく寄り添ってくれたという
