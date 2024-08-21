笑下村塾代表のたかまつなな氏が、自身のチャンネル「たかまつななのSocial Action!」で、自民党総裁選への出馬を表明した小林鷹之氏とは一体どういう政治家なのか、人物像を解説する動画を公開した。 たかまつ氏は、数ヶ月前に永田町で囁かれていた「小林鷹之氏擁立」の噂を聞きつけ、いち早くインタビューを敢行。1時間にも及ぶ対談や周辺取材から得た情報を元に、小林氏の政策、人物像、政治家としての道のりなどを紹