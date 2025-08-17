キケの妻マリアナさんが第2子を妊娠ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が自身のインスタグラムを更新。妻・マリアナさんが第2子を妊娠したことを発表した。ヘルナンデスは13日（日本時間14日）の投稿で「KIKITOがもうすぐ誕生する！」と投稿。元ミス・プエルトリコ・ユニバースで、モデルとしても活動しているマリアナさんとヘルナンデス本人がお腹を出し、仲睦まじい写真を添えた。この投稿にドジャース公式