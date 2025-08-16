½÷Í¥ÆâÅÄÍ­µª¡Ê49¡Ë¤Î¼ÂËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎßºÆà¡Ê¤ì¤¤¤Ê¡á29¡Ë¤¬¡¢16ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆâÅÄ¤¬Åö½é¡¢Ëå¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÌ©Ãå¡£2015Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢Åìµþ¤Ç9Ç¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢ºòÇ¯¤«¤éÀÅ²¬¤Î¼Â²È¤ËÉãÊì¤È½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£