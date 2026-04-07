「内田さんは柏原さんとの入籍については、昔から仕事をしていた関係者たちには基本的に連絡していませんでした。今回の報道は彼らには“寝耳に水だった”そうです」（芸能関係者）内田有紀（50）が元俳優で現在の所属事務所代表でもある柏原崇氏（49）と再婚した。本誌はWEB版で4月1日にいち早く報じており、内田は3日に自らの公式サイトで彼と手を握る写真とともに《ともに歩んできた時間が家族という形になりました。これからも