◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルームのテーマは“今まで一番熱かった試合”「（日本シリーズの）6戦目が雨天中止になって、私のところに回ってきました。試合を喋る前からすごく運命的なものを感じて、DeNAの日本一の瞬間を実況できるかもしれないと、すごく試合前から興奮していたのを覚えています」。ニッポン放送・大泉健斗アナウンサーは、“今まで一番熱かった試合”に2024年の『SMBC日本シリーズ第6戦 DeNA−ソ