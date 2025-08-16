パルコは、「ちいかわラーメン豚 香港」を8月16日にオープンする。「ちいかわラーメン豚」は、テレビアニメ・ちいかわとコラボレーションしたラーメン店。日本国内では池袋や心斎橋などのPARCOに出店しており、海外へは初出店となる。ラーメンはミニ（115香港ドル）、⼩（135香港ドル）、⼤（150香港ドル）の3サイズを用意する。黒烏龍茶などドリンク5種も提供し、注文ごとにステッカーやクリアカードを配布する。どん