古橋亨梧はフランス1部スタッド・レンヌからイングランド2部バーミンガムに今夏移籍したプレミアリーグに先駆けてイングランド2部リーグが開幕。岩田智輝、藤本寛也、古橋亨梧の日本人選手3人が所属するバーミンガム・シティは現地時間8月7日に開幕節を戦い、イプスウィッチと1-1で引き分けている。レンヌから加入した古橋は得点こそなかったが存在感を見せていた。前半7分には早くもゴールネットを揺らしたが、ファウルがあっ