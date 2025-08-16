【達人のプラモ術】海洋堂「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機“ヤシマ作戦”」02/04海洋堂アートプラ「エヴァンゲリオン初号機“ヤシマ作戦”」製作の第2回。今回はエヴァ本体の塗装を進めます。谷明氏によるアナログ（手作り）の原型を3Dデジタルデータに変換、再構築されたモデルであるわけですが、目立たぬように配慮されたパーツの分割線、さらにディテール自体も細部のモールドを強調し、塗装を考慮したパーツ