甲類焼酎×ライムの辛口爽快感か、吟醸香×柚子の上品スパークか──フードコーディネーター中山秀明さんが、タカラ「焼酎ハイボール＜大衆酒場の和風モヒート＞」と「SummerFall Yuzu Bubbles」を実飲し、甘さ・キレ・酸味をチャートで徹底比較！夏にぴったりな涼味対決、あなたならどちらを選ぶ？ 甲類焼酎とライムの爽やかさをメインに、ドライで繊細な味わい タカラ「焼酎ハイボール」＜大衆酒場の和風モヒート