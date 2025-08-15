21日に1st写真集「MARIN」が公開フィギュアスケートの2016年世界ジュニア選手権女王・本田真凜さんの1st写真集「MARIN」の先行カット第5弾が、発行する講談社から15日に公開された。24歳の誕生日となる8月21日に発売。本田さんは自身のインスタグラムで、撮影の裏側を公開している。先行第5弾は、台湾・高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切る度、めくるめく表情、ポージ