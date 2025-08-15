¡Ú¡ÖONE PIECE¡×¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª Âè1157ÏÃ¡Û 8·î15Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¥Þ¥ó¥¬¡ÖONE PIECE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 38¹æ¡×¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Î¡ÖONE PIECE¡×Âè1157ÏÃ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª¡×¤¬8·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè1157ÏÃ¤Î1¥Úー¥¸¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹³¤Â±ÃÄ¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£