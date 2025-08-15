¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤êÂè1157ÏÃ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª¡×¤¬¸ø³«¡£¥í¥Ã¥¯¥¹³¤Â±ÃÄ¡¢½±·â¡ª
¡Ú¡ÖONE PIECE¡×¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª Âè1157ÏÃ¡Û 8·î15Æü ¸ø³«
¡¡¥Þ¥ó¥¬¡ÖONE PIECE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 38¹æ¡×¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Î¡ÖONE PIECE¡×Âè1157ÏÃ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª¡×¤¬8·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè1157ÏÃ¤Î1¥Úー¥¸¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹³¤Â±ÃÄ¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1157ÏÃ¤è¤ê
¢¢¡ÖONE PIECE¡×¥Á¥ç¥¤¸«¤» Âè1157ÏÃ¤Î¥Úー¥¸
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖONE PIECE¡×Âè1157ÏÃ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× ½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 38¹æ¡×¤Ï8·î18ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£