¶â¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¸ä³Ú¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¤¢¤ë¡£ÀèÆüX¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÁÆÃµ¤·¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤ÎÅ¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³°ÍÂ¸¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ï¼ñÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¶â¤È»þ´Ö¤òÃ¥¤¦ÄìÊÕ¤Î¸ä³Ú¤À¤è¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë·¼ÌØ¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤É¤¦¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¸ä³ÚÀ­¤¬Äã²¼