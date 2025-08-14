ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 深夜のJR浜松駅近くで衝突する事故が発生 1台の車が爆発し炎上 浜松市 交通事故 国内の事件・事故 時事ニュース Daiichi-TV（静岡第一テレビ） 深夜のJR浜松駅近くで衝突する事故が発生 1台の車が爆発し炎上 2025年8月14日 17時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 13日夜11時頃、静岡県のJR浜松駅近くで車同士が衝突する事故があった うち1台はエンジン付近から火が出て、時折、爆発音を響かせながら全焼 約30分後に消し止められ、車に乗っていた人は避難し、けがはないという 記事を読む おすすめ記事 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分