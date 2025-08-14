昭和から平成へ――1988（昭和63）年から89（平成元）年にかけて、日本中を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、通称「宮崎勤事件」。当初、埼玉県内で犯行を重ねていた宮崎勤死刑囚（2008年6月17日死刑執行、享年45）は、隣の東京都（警視庁）で犯行に及んだことで、警視庁捜査第一課に追われ、逮捕されることになる。昭和最後の年に起こった残忍非道な事件の結末とは……。【全2回の第2回】【写真を見る】昭和から平成にかけて、