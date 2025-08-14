時代の端境期には、難解な事件が起きると言われる。昭和から平成へ――1988（昭和63）年から89（平成元）年にかけて、日本中を震撼させた事件があった。連続幼女誘拐殺人事件、通称「宮崎勤事件」である。東京都五日市町（現・あきる野市）に住んでいた宮崎勤死刑囚（2008年6月17日死刑執行、享年45）は当初、埼玉県内で犯行を重ねていた。未曽有の事件に埼玉県警の捜査が行き詰まる中、隣の東京都（警視庁）で犯行に手を染めた