¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥¬¥¹ÇúÈ¯»ö¸Î¤«¡ÄÊ£¿ô¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾ÃËÉ¼Ö½ÐÆ°¤â ¿·³ã 2025Ç¯8·î13Æü 12»þ11Ê¬ ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç13Æü¸áÁ°¡¢¥¬¥¹ÇúÈ¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ ¥±¥¬¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È Àµ¸á¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¡¢µßµÞ¼Ö2Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦