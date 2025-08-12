マイナーでのリハビリ登板へ、鍵を握るツーシームドジャースの佐々木朗希投手は、新たな球種のツーシームを習得し、8月下旬の復帰を目指す。メジャー1年目では壁も経験した23歳は後半戦で本来の持ち味を発揮できるか、ドジャースの番記者もポッドキャスト番組で、その課題と可能性に触れた。右肩インピンジメント症候群で5月13日（同14日）にメジャー初の負傷者リスト（IL）入りとなった佐々木。5日（同6日）には約3か月ぶりに