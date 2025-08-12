中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年8月11日、卓球日本代表・張本智和（22）のパフォーマンスに怒りを示した。スタンドのファン向かってユニフォームを誇示 卓球WTTチャンピオンズ横浜の男子シングルス決勝が11日に行われ、世界ランキング4位・張本が、同2位で25年世界選手権優勝者の王楚欽（中国、25）を4−2で破り優勝した。 チャンピオンズでは、3年ぶり2度目の優勝となった。 国内開催となった大会での3年ぶりの優勝。張